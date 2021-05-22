"تعليم السويس" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

اجتمع محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السو يس، اليوم السبت، بقيادات المديرية ومديريات الإدرات التعليمية الثلاث، في مكتبه، بديوان عام المديرية.

وناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بتنظيم العملية الامتحانية وسير لجانها، وكذلك تأكيد مدير المديرية على تفعيل خطط المتابعات الدورية لكل الإدارات التعليمية والنوعية؛ لمتابعة مدى جاهزية مدارس التعليم الثانوي والإعدادي لاستقبال الشهادات العامة.

ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المشددة، للحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الشهادات العامة.

حضر الاجتماع ياسر عمارة وكيل المديرية ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والشؤون التنفيذية والتعليم العام ومديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية من الأمن والشئون القانونية والتدريب والمتابعة وكذلك مديري التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي والتعليم الابتدائي.

وناقش وكيل المديرية عددا من الملاحظات التي تم رصدها بمتابعاته مع مدير المديرية خلال الفترة الأخيرة.

فيما أوضح مدير الشئون القانونية كيفية التعامل الفني مع حالات الادعاءات المرضية بما يحفظ حق الزميل المريض في المقام الأول، ويحافظ على حياة وسلامة التلاميذ، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث خلل في أعمال الامتحانات.

كما تم التأكيد على توفير أماكن تليق بالزملاء أثناء عملية التصحيح.