عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تعليم السويس" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

اجتماع مديرية التربية
اجتماع مديرية التربية والتعليم

اجتمع  محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السو يس، اليوم السبت، بقيادات المديرية ومديريات الإدرات التعليمية الثلاث، في مكتبه، بديوان عام المديرية. 

وناقش الاجتماع كل الأمور المتعلقة بتنظيم العملية الامتحانية وسير لجانها، وكذلك تأكيد مدير المديرية على تفعيل خطط المتابعات الدورية لكل الإدارات التعليمية والنوعية؛ لمتابعة مدى جاهزية مدارس التعليم الثانوي والإعدادي لاستقبال الشهادات العامة.

ومن ناحية أخرى، تم التأكيد على الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المشددة، للحفاظ على سلامة طلاب وطالبات الشهادات العامة.

حضر الاجتماع  ياسر عمارة وكيل المديرية ومديري عموم الشؤون المالية والإدارية والشؤون التنفيذية والتعليم العام ومديري الإدارات التعليمية والإدارات النوعية من الأمن والشئون القانونية والتدريب والمتابعة وكذلك مديري التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي والتعليم الابتدائي.

وناقش وكيل المديرية عددا من الملاحظات التي تم رصدها بمتابعاته مع مدير المديرية خلال الفترة الأخيرة.

فيما أوضح مدير الشئون القانونية كيفية التعامل الفني مع حالات الادعاءات المرضية بما يحفظ حق الزميل المريض في المقام الأول، ويحافظ على حياة وسلامة التلاميذ، ويضمن في الوقت نفسه عدم حدوث خلل في أعمال الامتحانات.

كما تم التأكيد على توفير أماكن تليق بالزملاء أثناء عملية التصحيح.

العمل مديرية التربية والتعليم التعليم الثانوى التربية والتعليم السويس المالية الدوري السبت الامتحانات مالي الشهادة الإعدادية امتحانات اجتماع

ترشيحاتنا

افرحوا بعد ما تدفنوني.. تامر حبيب يرد بقوة: حد عايز حاجة؟

بداية من غد.. صرف رواتب شهر مايو لـ60 جهة بالحكومة |تفاصيل

سيرينو يحصل علي قميص قفشة بعد الإطاحة بـ صن داونز

ثكنة عسكرية.. إسرائيل تنشر قوات خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس

السيسي يبحث مع شركة ألمانية إنشاء أول مصنع في مصر وإفريقيا لانتاج ماكينات خراطة فائقة التطور

مركز التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

رغم الخسارة بثلاثية.. كايزر تشيفز يطيح بسيمبا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

لجنة الزمالك الجديدة تكشف مصير فرجاني ساسي

إبراهيم عبد الجواد يعلق على صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى في الدور قبل النهائي.. موسيماني يرفض الاحتفال بالفوز علي صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

علي عبد المقصود يكتب: للبنات.. إزاي تخسي بطريقة صحيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ