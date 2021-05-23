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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد فتح الشواطئ.. مطروح تستعد لاستقبال المصطافين

شواطئ مطروح تستقبل
شواطئ مطروح تستقبل روادها

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أن الشواطئ والحدائق والمتنزهات فتحت أبوابها أمام المواطنين، أمس، بالتزامن مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1092 لسنة 2021.
 

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وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشواطئ والمتنزهات والحدائق طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وأشار جاب الله إلى أن المادة السادسة نصت على قرار رئيس الوزراء بشأن «الإجراءات»، على «يُسمح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة، وسوف يخضع هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، وسيكون عرضة للتعديل حال وجود مخالفة لتلك الإجراءات.

وأوضح علي الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال فتح الشواطئ، وهي أبرزها التباعد الاجتماعي بين الأشخاص والشماسي بكل شاطئ، والتعقيم المستمر للممرات، وتواجد أجهزة قياس درجات الحرارة بكل شاطئ، وتوفير أسطوانات أكسجين بالوحدات الطبية بكل شاطئ، وارتداء العاملين الأطقم الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوافر مواد الإسعافات، والتزام مستأجري الشواطئ بالإجراءات وتوقيع الغرامات على المخالفين، واستخدام الشخصي للمواد لشخص واحد فقط، وأخير انتشار فرق المتابعة والتفتيش بالشواطئ.

وأضاف أن مدينة مرسي مطروح لموسم جاهزة للصيف تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث شهدت شواطئ مرسى مطروح توافد عدد من المواطنين.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، إن جاري العمل برفع كفاءة مداخل وبوابات الشواطئ والميادين ودورات المياه ودهان الأعمدة والأرصفة لتكون المدينة في أبهي صورها لاستقبال مصطافي وزائري ورواد المدينة.

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء وهي الغلق في التاسعة مساءً للمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمولات، وعملها ديلفيري عقب ذلك، وحظر إقامة الاحتفالات والفاعليات الفنية والثقافية التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، والدفع بحملات يوميا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

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محافظة مطروح فتح الشواطئ رئيس الوزراء مدبنة مرسي مطروح فتح الحدائق والمنتزهات

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