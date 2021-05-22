عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أضرار السهر .. كوارث غير متوقعة أبرزها تدمير المناعة والمخ وزيادة الوزن

أضرار السهر .. كوارث
أضرار السهر .. كوارث غير متوقعة أبرزها تدمير المناعة والمخ

مالا يعلمه عدد كبير من الناس أن أضرار السهر كثيرة وخطيرة جدا بشكل يفوق التوقعات خاصة أنها من أكثر الأشياء التى تدمر المناعة مما يجعل الإنسان فريسة سهلة للأمراض .

ويعتقد البعض أن أضرار السهر أمرا بسيطا ويمكن التغلب عليه ولا يرغبون فى تغيير نمط حياتهم والتخلى عن السهر ولكن فى الحقيقة الدراسات والأبحاث العلمية جميعها اتفقت على أن النوم فى وقت متأخر بشكل متكرر يدمر الجسم ويخفض قوته وكفاءته وحتى القدرة على التركيز تنخفض بالسهر وقلة النوم.

ومن أضرار السهر التى لاتتوقعها الكثير من النساء هى تدمير الجمال وتعرض البشرة لعدد كبير من المشاكل أبرزها الشيخوخة المبكرة
 

نعرض لكم أبرز أضرار السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ balanceoflife” .

أخطرها تصلب الشرايين.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب الأمراض

أطعمة تمنحك الاسترخاء وتساعدك على النوم

يزداد الوزن


من الشائع جدًا تناول وجبات خفيفة أثناء السهر لوقت متأخر من الاختبار ودون وعي ستحصل على سعرات حرارية أكثر مما تعتقد في الليل ربما ترغب في تناول وجبات سريعة مثل الدجاج المقلي فليس لديك ما يكفي من الفواكه والخضروات وأنت تأكل أكثر من احتياجك.

تفقد تركيزك


يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة لجعل جسمك يعمل بشكل جيد مرة أخرى فبفضل النوم الجيد يعيد عقلك تنظيم جميع المعلومات عندما تأخذ قسطًا من الراحة، وعندما تذهب إلى الفراش متأخرًا ، ستستيقظ متأخرًا بالتأكيد. تحتاج إلى تجميع نفسك لفترة أطول والبدء في التركيز على العمل، و قد يفسر ذلك سبب صعوبة التركيز عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

تراجع الذاكرة


السهر لوقت متأخر ولا يزال يتعين عليك مواصلة العمل في اليوم التالي وخلال النهار ، ستشعر بالدوار ولا يمكنك تذكر أي شيء بسهولة وبسرعة.

أداء ضعيف


كثير من الناس مثل طلاب الجامعات والشباب يبقون مستيقظين لوقت متأخر ويعتقدون أنه سيكون من الجيد البقاء مستيقظًا من حين لآخر أو يومين إلى ثلاثة أيام وما لا يعرفونه هو أنهم لا يستطيعون الحصول على أداء جيد كما يفعلون عندما يحصلون على قسط كافٍ من الراحة.

اتخاذ قرارات سيئة


عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة ، يصعب عليك تصحيح كل الأشياء وعندما تتخذ قرارًا ، فأنت بحاجة إلى التفكير في المزيد من الأشياء معًا، وإذا لم يحصل عقلك على قسط كافٍ من الراحة ، فمن المؤكد أنه لن يعمل بشكل جيد.

مشكلة الجهاز الهضمي


تمتلك البكتيريا المعوية ما يسمى بـ "الساعة الفسيولوجية" ، والتي تتغير بانتظام مع النهار والليل، إذا بقيت حتى وقت متأخر ، فإن البكتيريا المعوية وعدد البكتيريا ستكون غير متوازنة وهذا يعني أن معدتك تعمل بشكل طبيعي.

 البطء فى إنجاز المهام


عندما لا تدع عقلك يحصل على قسط كافٍ من الراحة ، فإن معالجة المعلومات تستغرق وقتًا أطول، واستجابتك تستغرق وقتا أطول من المعتاد ومن الصعب طلب السرعة والدقة في نفس الوقت، في النهاية ، تنجز عملك ، لكن لفترة أطول ".

خطر الإصابة بأمراض القلب


عندما تعتاد على النوم لوقت متأخر ، يتم إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، و هذا الهرمون يرفع ضغط الدم ويمكن أن تصاب بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

خطر الإصابة بأمراض عقلية


عندما تنام تتأخر فى النوم لا يمكنك الحصول على قسط كافٍ من الراحة ولا تستطيع التخلص من التوتر والاجهاد العصبي بشكل صحيح  وإذا استمر الوضع يمكن أن يسبب اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب وعندما يكون هناك شيء ما في ذهنك أو لديك مشكلة في النوم ، فقد تعتمد أكثر على الحبوب المنومة وهذا له بعض الأضرار .

الأفكار والمشاعر السلبية


عندما تكون متعبًا ومرهقًا ، يصعب عليك أن تشعر بالسعادة والحيوية ومن السهل أن تراودك أفكار ومشاعر سلبية وربما تشعر أن كل شيء في طريقك أو أن شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ.

بشرة رديئة


عندما يفوتك وقت النوم في الساعة العاشرة أو الحادية عشر مساءا، سيكون لديك بسهولة مشاكل جلدية مثل الجلد الجاف والبشرة الباهتة وحساسية الجلد، لأن هذا هو الوقت المناسب لإصلاح بشرتك، النوم الجيد والكافي مفيد لترطيب بشرتك لإبعادها عن الحساسية والجفاف والقشور.

إضعاف جهاز المناعة


من أخطر أضرار السهر هى إضعاف جهاز المناعة حيث أن النوم الكافي مهم جدًا للمناعة وإذا بقيت لوقت متأخر واستيقظت مبكرًا ، فستكتشف في اليوم التالي أن أعصابك ستزداد سوءًا وأنك في مزاج سيء وأنت مرهق مما يضر بجهاز المناعة، لذلك لا يحتوي جسمك على أجسام مضادة كافية وستنخفض مقاومتك مما يجعلك تصاب بنزلة برد بسهولة.

الفترات الزمنية الحرجة بالنسبة لك للذهاب إلى الفراش هي من الساعة 23:00 مساءً إلى 03:00 صباحًا، هذه الفترة الزمنية ضرورية لجسمك للإصلاح الذاتي والمحافظة على نفسه. 

إذا لم تغفو في ذلك الوقت ، فأنت تتدخل في عملية الصيانة والضرر على صحتك واضح جدا وحاول تعديل وقت الذهاب إلى الفراش وأن تكون لديك عادة جيدة للسماح لجسمك بالراحة الكافية.

أضرار السهر أسباب زيادة الوزن اسباب أمراض القلب الشيخوخة الإصابة بأمراض عقلية اخبار صحة

موضوعات متعلقة

صحتك في رمضان .. شاهد | تأثير النوم في مستويات الجوع والشبع

لن تصدق.. 20 دقيقة من النوم تنقذك من السمنة والسكري

دراسة.. قلة النوم في منتصف العمر تزيد من خطر الإصابة بالخرف

التفاح الأخضر قبل النوم .. فوائد لن تتوقعها

ترشيحاتنا

افرحوا بعد ما تدفنوني.. تامر حبيب يرد بقوة: حد عايز حاجة؟

بداية من غد.. صرف رواتب شهر مايو لـ60 جهة بالحكومة |تفاصيل

سيرينو يحصل علي قميص قفشة بعد الإطاحة بـ صن داونز

ثكنة عسكرية.. إسرائيل تنشر قوات خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس

السيسي يبحث مع شركة ألمانية إنشاء أول مصنع في مصر وإفريقيا لانتاج ماكينات خراطة فائقة التطور

مركز التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

رغم الخسارة بثلاثية.. كايزر تشيفز يطيح بسيمبا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

لجنة الزمالك الجديدة تكشف مصير فرجاني ساسي

إبراهيم عبد الجواد يعلق على صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى في الدور قبل النهائي.. موسيماني يرفض الاحتفال بالفوز علي صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

ads

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

علي عبد المقصود يكتب: للبنات.. إزاي تخسي بطريقة صحيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ