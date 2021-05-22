أضرار السهر .. كوارث غير متوقعة أبرزها تدمير المناعة والمخ وزيادة الوزن

مالا يعلمه عدد كبير من الناس أن أضرار السهر كثيرة وخطيرة جدا بشكل يفوق التوقعات خاصة أنها من أكثر الأشياء التى تدمر المناعة مما يجعل الإنسان فريسة سهلة للأمراض .

ويعتقد البعض أن أضرار السهر أمرا بسيطا ويمكن التغلب عليه ولا يرغبون فى تغيير نمط حياتهم والتخلى عن السهر ولكن فى الحقيقة الدراسات والأبحاث العلمية جميعها اتفقت على أن النوم فى وقت متأخر بشكل متكرر يدمر الجسم ويخفض قوته وكفاءته وحتى القدرة على التركيز تنخفض بالسهر وقلة النوم.

ومن أضرار السهر التى لاتتوقعها الكثير من النساء هى تدمير الجمال وتعرض البشرة لعدد كبير من المشاكل أبرزها الشيخوخة المبكرة



نعرض لكم أبرز أضرار السهر وعدم أخذ قسط كاف من النوم وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ balanceoflife” .

يزداد الوزن



من الشائع جدًا تناول وجبات خفيفة أثناء السهر لوقت متأخر من الاختبار ودون وعي ستحصل على سعرات حرارية أكثر مما تعتقد في الليل ربما ترغب في تناول وجبات سريعة مثل الدجاج المقلي فليس لديك ما يكفي من الفواكه والخضروات وأنت تأكل أكثر من احتياجك.

تفقد تركيزك



يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة لجعل جسمك يعمل بشكل جيد مرة أخرى فبفضل النوم الجيد يعيد عقلك تنظيم جميع المعلومات عندما تأخذ قسطًا من الراحة، وعندما تذهب إلى الفراش متأخرًا ، ستستيقظ متأخرًا بالتأكيد. تحتاج إلى تجميع نفسك لفترة أطول والبدء في التركيز على العمل، و قد يفسر ذلك سبب صعوبة التركيز عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

تراجع الذاكرة



السهر لوقت متأخر ولا يزال يتعين عليك مواصلة العمل في اليوم التالي وخلال النهار ، ستشعر بالدوار ولا يمكنك تذكر أي شيء بسهولة وبسرعة.

أداء ضعيف



كثير من الناس مثل طلاب الجامعات والشباب يبقون مستيقظين لوقت متأخر ويعتقدون أنه سيكون من الجيد البقاء مستيقظًا من حين لآخر أو يومين إلى ثلاثة أيام وما لا يعرفونه هو أنهم لا يستطيعون الحصول على أداء جيد كما يفعلون عندما يحصلون على قسط كافٍ من الراحة.

اتخاذ قرارات سيئة



عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة ، يصعب عليك تصحيح كل الأشياء وعندما تتخذ قرارًا ، فأنت بحاجة إلى التفكير في المزيد من الأشياء معًا، وإذا لم يحصل عقلك على قسط كافٍ من الراحة ، فمن المؤكد أنه لن يعمل بشكل جيد.

مشكلة الجهاز الهضمي



تمتلك البكتيريا المعوية ما يسمى بـ "الساعة الفسيولوجية" ، والتي تتغير بانتظام مع النهار والليل، إذا بقيت حتى وقت متأخر ، فإن البكتيريا المعوية وعدد البكتيريا ستكون غير متوازنة وهذا يعني أن معدتك تعمل بشكل طبيعي.

البطء فى إنجاز المهام



عندما لا تدع عقلك يحصل على قسط كافٍ من الراحة ، فإن معالجة المعلومات تستغرق وقتًا أطول، واستجابتك تستغرق وقتا أطول من المعتاد ومن الصعب طلب السرعة والدقة في نفس الوقت، في النهاية ، تنجز عملك ، لكن لفترة أطول ".

خطر الإصابة بأمراض القلب



عندما تعتاد على النوم لوقت متأخر ، يتم إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم، و هذا الهرمون يرفع ضغط الدم ويمكن أن تصاب بأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

خطر الإصابة بأمراض عقلية



عندما تنام تتأخر فى النوم لا يمكنك الحصول على قسط كافٍ من الراحة ولا تستطيع التخلص من التوتر والاجهاد العصبي بشكل صحيح وإذا استمر الوضع يمكن أن يسبب اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب وعندما يكون هناك شيء ما في ذهنك أو لديك مشكلة في النوم ، فقد تعتمد أكثر على الحبوب المنومة وهذا له بعض الأضرار .

الأفكار والمشاعر السلبية



عندما تكون متعبًا ومرهقًا ، يصعب عليك أن تشعر بالسعادة والحيوية ومن السهل أن تراودك أفكار ومشاعر سلبية وربما تشعر أن كل شيء في طريقك أو أن شيئًا ما يحدث بشكل خاطئ.

بشرة رديئة



عندما يفوتك وقت النوم في الساعة العاشرة أو الحادية عشر مساءا، سيكون لديك بسهولة مشاكل جلدية مثل الجلد الجاف والبشرة الباهتة وحساسية الجلد، لأن هذا هو الوقت المناسب لإصلاح بشرتك، النوم الجيد والكافي مفيد لترطيب بشرتك لإبعادها عن الحساسية والجفاف والقشور.

إضعاف جهاز المناعة



من أخطر أضرار السهر هى إضعاف جهاز المناعة حيث أن النوم الكافي مهم جدًا للمناعة وإذا بقيت لوقت متأخر واستيقظت مبكرًا ، فستكتشف في اليوم التالي أن أعصابك ستزداد سوءًا وأنك في مزاج سيء وأنت مرهق مما يضر بجهاز المناعة، لذلك لا يحتوي جسمك على أجسام مضادة كافية وستنخفض مقاومتك مما يجعلك تصاب بنزلة برد بسهولة.

الفترات الزمنية الحرجة بالنسبة لك للذهاب إلى الفراش هي من الساعة 23:00 مساءً إلى 03:00 صباحًا، هذه الفترة الزمنية ضرورية لجسمك للإصلاح الذاتي والمحافظة على نفسه.

إذا لم تغفو في ذلك الوقت ، فأنت تتدخل في عملية الصيانة والضرر على صحتك واضح جدا وحاول تعديل وقت الذهاب إلى الفراش وأن تكون لديك عادة جيدة للسماح لجسمك بالراحة الكافية.