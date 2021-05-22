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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أشهر 3 سيارات نيسان داخل المملكة العربية السعودية.. صور

صدى البلد

تعتبر العلامة التجارية نيسان اليابانية من أقدم العلامات الخاصة بالسيارات على مستوى العالم، لذى تحظى بشعبية كبيرة وخاصة فى الدول العربية لما تتميز به من مميزات فى القوة والرفاهية والاقتصادية.

 

وتأتي المملكة العربية السعودية كباقي الدول العربية عشقا للعلامة التجارية نيسان لذلك خلال التقرير التالى سنتعرف على سعر ومواصفات أكثر 3 سيارات نيسان شهرة كموديل 2021 .

 

نيسان باثفايندر

تستمد نيسان باثفايندر موديل 2021 قوتها من نوعين للمحركات؛ أولهما المحرك v6 بسعة 3،5 لتر بقوة 284 حصان يصل إلي 6400 دورة في الدقيقة وعزم دوران 259 رطل \قدم ويصل إلي 4800 دورة في الدقيقة.

 

أما المحرك الثاني لنيسان باثفايندر موديل 2021 هو رباعي الاسطوانات بسعة 2 لتر، بالاضافة الى ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات مع نظام الدفع الأمامي ونظام الدفع الرباعي.

 

وتصل السرعة القصوى إلى 140 ميلا في الساعة أما عن قوة التسارع فتأتي من 0 إلي 60 ميلا في الساعة حوالي 7,4 ثانية.

أما عن سعر السيارة نيسان باثفايندر موديل 2021 فى المملكة العربية السعودية فيأتي كالتالى :

- اوتوماتيك / S 2WD 2021 بسعر 127,804 ر.س

- اوتوماتيك / SV 4WD 2021 بسعر 161,299 ر.س

- اوتوماتيك / S 4WD 2021 بسعر 164,835 ر.س

- اوتوماتيك / SL 4WD 2021 بسعر 253,935 ر.س

 

نيسان 370Z

تتوفر السيارة نيسان 370Z موديل 2021 فى السعودية بخيارين للمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.7 لتر بقوة 328 و350 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال ست سرعات ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيك سبع سرعات .

أما عن سعر السيارة نيسان 370Z موديل 2021 فى المملكة العربية السعودية فيأتي كالتالى :

- مانيوال / COUPE 2021 بسعر 157,068 ر.س

- اوتوماتيك / COUPE 2021 بسعر 161,688 ر.س

 

نيسان باترول

تأتي نيسان باترول بمحرك ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 5.6 لتر الذي يولد قوة 400 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 560 نيوتن متر.

 

ويتصل المحرك ثماني الاسطوانات بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 7 سرعات وينقل القوة إلى الطريق من خلال الدفع الكلي للعجلات.

أما عن سعر السيارة نيسان باترول موديل 2021 فى المملكة العربية السعودية فيأتي كالتالى :

- اوتوماتيك / XE 2021 بسعر 196,339 ر.س

- اوتوماتيك / SE T2 2021 بسعر 227,524 ر.س

- اوتوماتيك / SE PLATINUM CITY 2021 بسعر 265,639 ر.س

- اوتوماتيك / LE PLATINUM CITY 2021 بسعر 358,039 ر.س

- اوتوماتيك / FULL OPTIONSE FULL OPTION 2021 بسعر 374,550 ر.س

- اوتوماتيك / NISMO 2021 بسعر 688,050 ر.س.

السعودية المملكة العربية السعودية الدفع الرباعي نيسان موديل 2021 باترول نيسان باثفايندر

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