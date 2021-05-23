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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة عجمان تناقش دور "حاضنات الأعمال الصناعية" في النمو الاقتصادي

حاضنات الاعمال
حاضنات الاعمال

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على أهمية حاضنات الأعمال في تسريع وتيرة النمو الإقتصادي بشكل عام والصناعي خاصة ودورها في تقديم الدعم المناسب لرواد الأعمال وتهيئتهم للإنطلاق في مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم مجموعة من المزايا والمقومات الداعمة للمشاريع الإبداعية والأفكار الناجحة، موضحا أن غرفة عجمان لا تتدخر جهدا في توفير الدعم المناسب وتوجيه رواد الاعمال بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين.

وأوضح عبدالله المويجعي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإماراتية " وام"،  أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم سلسلة من الحلقات النقاشية حول القطاع الصناعي بهدف رصد الآراء والمقترحات لتعزيز دور غرفة عجمان في زيادة نمو القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي للإمارة وتوجيه رواد الاعمال نحو الإستثمار في الأنشطة الصناعية والاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة المتوفرة، مشيدا بما توفره دولة الإمارات من حاضنات أعمال لها دور كبير في ولووج رواد الاعمال لعالم الصناعة ودور تلك الحاضنات في ضمان نجاح المشاريع الصناعية.

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جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها غرفة عجمان بعنوان "حاضنات الأعمال الصناعية" بحضور سالم السويدي المدير العام والمدراء التنفيذيين وكافة موظفي الغرفة.

و تناولت الحلقة النقاشية نبذة عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، وابرز القطاعات التي تركز عليها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة ومنها "الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة و غيرها .

 

دعم الافكار الإبداعية

واطلع الحضور على ماهية حاضنات الأعمال بإعتبارها تهيئة للبيئة المساندة والداعمة للمشاريع والأفكار الإبداعية للشباب ، والتي يتم إتاحتها وتعزيزها بآليات متكاملة لضمان نجاح مشاريعهم الجديدة، وتتمثل مدخلاتها في المبدعين من الشباب والجهات الممولة والداعمة ومخرجاتها في الوصول إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتكنولوجية وثقافية إبداعية وغير تقليدية.

 

وتناولت الحلقة النقاشية جهود الدولة في توفير حلول تمويلية داعمة وعلى رأسها استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتوفير حلول تمويلية داعمة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

 

غرفة عجمان حاضنات الأعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات

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