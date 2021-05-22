إبراهيم عبد الجواد يعلق على صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

احتفل الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بصعود النادي الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل اليوم مع فريق صن داونز في مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين في جنوب أفريقيا.



وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "‏‏الف مليون مبروووك للنادي الاهلي وجماهيره التأهل للدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا #الاهلي ‎#صن_داونز".



وتعادل النادي الاهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واستفاد الأهلي من انتصاره بنتيجة هدفين علي صن داونز بملعب السلام ليصعد بمجموع نتيجة المباراتين 3-1 للدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر اللقاء برأسية ياسر إبراهيم من عرضية أيمن أشرف من ضربة ركنية.

بينما جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الأهلي لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.