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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص.. اتحاد مقاولي البناء: قرار وقف بيع أراضى المدن الجديدة للأفراد غير حكيم ويعمل على رفع الأسعار

الأراضي في المدن
الأراضي في المدن الجديدة

أكد رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد في إفريقيا وعضو اتحاد مقاولي مصر، حسن عبد العزيز، أن قرار وقف بيع أراضى المدن الجديدة للأفراد والاكتفاء بالمطورين العقاريين فقط، قرار غير حكيم بالمرة، لأنه سيعمل على رفع أسعار الأراضى بتلك المناطق.

 

 

وأوضح فى تصريح خاص لـ صدى البلدأن الدولة كانت تبيع الأراضي للأفراد بأسعار مقبولة وتتناسب مع كافة فئات وطبقات المجتمع، ولكن المطورين العقاريين سيعملون على المغالاة فى سعر الأراضى ويتجاوز سعر المتر الـ 7 آلاف وأكثر ولأن كل مطور عقارى سيضع نسب ربح خاصة به.

 

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وأضاف رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد ، أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت توفر قطع أراضى للأفراد تتناسب مع كافة فئات المجتمع وفقاً لإمكانياتهم، وكان الأفراد يلتزمون بقوانين واشتراطات البناء كان الأفراد يبنون وفقاً لإمكانياتهم بينما المطور العقاري سيطرح قطع الأراضى للبيع بأسعار مبالغ فيها وفوق طاقة متوسطة ومنخفضى الدخل.

 

التلاعب بالأوراق


وأشار إلى أنه على الحكومة مراجعة نفسها فى هذا القرار مرة أخرى لأنه قرار غير حكيم، خاصة وأن المواطنين يطمئنون فى الشراء من الدولة لأن قطع الأراضى المطروحة تكون وفقاً للشروط والعقد، بينما هناك بعض المطورين العقاريين غير ملتزمين ويتلاعبون بالأوراق، مؤكداً أنه يجب على الدولة توفير الأراضي والشقق السكنية الغنى والفقير وكلا وفقاً لإمكانياته.

 

البناء والتشييد اتحاد مقاولي مصر بيع الأراضي المدن الجديدة اخبار مصر مال واعمال

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