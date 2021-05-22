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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

سيناريوهات إعادة إعمار غزة بإشراف مصري كامل..رؤية تحليلة

مبادرة الرئيس - المساعدة
مبادرة الرئيس - المساعدة المصرية في طريقها إلى غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي إن جميع الأطراف الفلسطينية المكونة من فصائل المقاومة المسلحة المختلفة في غزة وحركي فتح وحماس والسلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد اختلفت رؤيتهم للأمور بعدما استمعوا لنداء العقل ومبادرة الرئيس السيسي بشأن المصالحة الفلسطينية ولم الشمل والتى نادى بها عام 2014، ولكن لم يستمع أحد نتيجة التدخلات الخارجية التى تريد الدمار لقطاع غزة والقضية الفلسطينية.

 

مصر أنقذت القضية الفلسطينة النسيان

وأضاف صافي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن في حال استمر عدوان الإحتلال الإسرائيلي على غزة فإن القطاع وأهله كانوا سيعيشون ويلات الحرب مثلما حدث عام 2014 عندما تجاهلوا نداء القيادة المصرية الذي يهدف لإتمام المصالحة الفلسطينية الشاملة واستكمال الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن المعادلة في فلسطين أختلفت الآن بعدما أثبت العدوان الإسرائيلي أن مصلحة جميع الأطراف الفلسطينية مع مبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار ولم الشمل، مشيرا إلي أن دور القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي غطي على دور السلطة الفلسطينية في تحقيق المصالحة، وأن وقف إطلاق النار تم بجهود مصرية خالصة.

 

إعادة الإعمار بإشراف مصري كامل

وأكد صافي أن من أفضل الإيجابيات المنتظر إتمامها في قطاع غزة هو البدء في عملية إعادة الإعمار، والتى ستكون بإشراف مصري كامل، مشيرا إلي أن القاهرة ستعمل خلال الفترة القادمة لإنعاش قطاع غزة معنويا وإقتصاديا وعلى جميع المستويات، وأيضا لأن الشركات المصرية هي التي ستتولي زمام الأمور في مبادرة الرئيس السيسي لإعادة الإعمار وستضع الأمور في نصابها.

 

العلم المصري بجوار الفلسطيني في احتفالات غزة

ولفت صافي إلي أن الفلسطينيين بداخل قطاع غزة عاشوا حالة من الإنتشاء والإنتعاش النفسي بعدما تم إعلان وقف إطلاق النار بفضل المبادرة المصرية، مؤكدا أن ظهور العلم المصري بجوار العلم الفلسطيني بالإحتفلات في شوارع غزة قد أعطى دروس لكل الدول على متانة العلاقات المصرية الفلسطينية.

ولفت إلي أن تغريدة الرئيس السيسي على موقع التواصل الإجتماعي توتير بشأن اتصال الرئيس بايدن به، تؤكد على حدوث انفراجات في القضية الفلسطينية وإعادة مفاوضات الحل السلمي التى توقفت بسبب الإدارة الأمريكية السابقة ووجود دونالد ترامب على رأسها، موضحا ان القاهرة ستتولى زمام كل كبيرة وصغيرة بشان القضية لتشكل وحدة فلسطينية قادرة على مواجهة المخططات اليمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو.

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