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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تحتفل بصعود الأهلي الى نصف نهائى أبطال أفريقيا

رانيا يوسف
رانيا يوسف

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بصعود النادى الأهلي الى دور نصف النهائى بدورى ابطال افريقيا بعد هزيمة فريق صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقائين. 

واكتفت رانيا يوسف أن تشير الى النادى الاهلى بايموشن الأقوياء والتصفيق الحاد. 

رانيا يوسف 

وغادر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ملعب المباراة فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان تأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب افريقي .

ورفض الجنوب إفريقي الاحتفال بالفوز امام فريقه السابق حيث كان يتولي منصب المدير الفني لهم قبل الانتقال الي النادي الاهلي.

وتعادل النادي الاهلي امام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويستفيد الاهلي من انتصاره بنتيجة هدفين علي صن داونز بملعب السلام ليصعد بمجموع نتيجة المباراتين 3-1 للدور نصف النهائي للبطولة.

جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الاهلي وتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر اللقاء برأسية ياسر إبراهيم من عرضية أيمن أشرف من ضربة ركنية.

الشوط الاول

سادت سيطرة من جانب فريق صن داونز علي الكرة في نصف الملعب لكن دون خطورة علي مرمي محمد الشناوي .

أول تسديدة علي الشناوي كانت في الدقيقة 20 من عمر الشوط الاول ومرت بعيده عن المرمي .

في الدقيقة 24 قام أيمن اشرف بعمل كرة عرضية كانت ستدخل مرمي صن داونز ولكن الحارس ابعدها .

تعرض عمرو السولية لإصابة بعد تدخل خطير من سيرينو لاعب صن دوانز وخرج اللاعب للعلاج خارج الملعب وعاد مرة اخري .

الشوط الثاني :

في الدقيقة 50 .. احتسب الحكم كرة ثابته من علي حدود منطقة الجزاء وسددها لاعب صن داونز خارج المرمي .

في الدقيقة 55 تعرض رامي ربيعه لتدخل خطير من زواني لاعب صن دوانز ولكن نجم دفاع الاهلي تعالج خارج الملعب وعاد من جديد دون مشكلة .

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تشكيل الأهلي : 

محمد الشناوي وبدر بانون وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن ومحمد شريف.


وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من:
علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام، ومحمود وحيد وأكرم توفيق وحسين الشحاتـ وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ووليد سليمان وجونيور أجايي.

تشكيل صن داونز 

حراسة المرمى: أونيانجو

خط الدفاع: ليبوسا - كوتيزي - ناسكيمينتو

خط الوسط: مورينا - موديبا - مخوليس - جالي.

الهجوم: جاستون سيرينو - ثيمبا زواني - شالوليلي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب.

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