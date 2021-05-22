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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته في نيجيريا قبل مواجهة إنيمبا بالكونفدرالية..صور

صدى البلد

اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته عصر اليوم بمدينة آبا النيجيري استعدادا لخوض مباراة إنيمبا في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره إنيمبا في الثالثة عصر غدا الأحد باستاد مدينة آبا بنيجيريا في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، بعدما سبق وحقق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

 

وجاء المران لمدة ساعة واحدة واشتمل على وحدات بدنية وفنية وتقسيمة بطول الملعب لتجربة اللاعبين والتعرف على أرضية الملعب النجيل الصناعي الذي يستضيف اللقاء الهام.

 

وظهر المران قويا للغاية اشتمل على وحدات بدنية وفنية وفقرات خاصة بالمدافعين والمهاجمين، وتقسيمة بعرض الملعب شهدت تألق جميع اللاعبين وسط روح معنوية عالية ورغبة في تكرار الفوز على أنيمبا مجددا. 

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بيراميدز آبا النيجيري إنيمبا كاس الكونفدرالية

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