أخبار كورونا الفنية.. استقرار حالة دلال عبد العزيز وإصابة على الحجار وتعافى أحمد عز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية لعدد من الفنانين وتطورات حالة مواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

مازالت أسرة الفنان الراحل سمير غانم تخفي خبر وفاته حتى هذه اللحظة عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي مازالت تعاني من أعراض إصابتها بفيروس كورونا، التي نقلت على إثرها إلى المستشفى مع زوجها لكنه فارق الحياة.

حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية مستقرة حتى هذه اللحظة وفق تصريحات الأطباء في مستشفى العزل التي نقلت إليها بعد إصابتها، ويأمل الأطباء خروجها من العناية المركزة قريبا.

كواليس إصابة الفنان علي الحجار بـ كورونا وحالة أسرته

حرص صدى البلد، على الإطمئنان على صحة الفنان علي الحجار، بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، من خلال التواصل مع شقيقه الفنان أحمد الحجار، ليكشف لنا تطورات حالة أخيه الصحية.

وقال أحمد الحجار، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن شقيقه الفنان علي الحجار، أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ 7 أيام، مشيرًا إلى إنه استشعر التعب من صوت أخيه بعد مكالمة هاتفية بينهما أخبره فيها عن مرضه.

وأضاف أحمد الحجار، أن شقيقه «علي» لم يكن معتاد الخروج في الفترة الأخيرة، وأنه لا يعلم من أين جاءت له عدوى «كورونا» على الرغم من أنه لا يعتاد الخروج، مؤكدًا على سلامة باقي الأسرة وعدم انتقال العدوى لهم، باستثناء زوجة علي الحجار، فقط التي أصيبت بـ كورونا معه.

إصابة وتعافي أحمد عز من فيروس كورونا

علم صدى البلد ان النجم أحمد عز قد تعافي من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب إصابته به في منتصف شهر رمضان الماضي.

وكشف مصدر لـ صدى البلد تفاصيل إصابة وتعافي الفنان أحمد عز من الفيروس، موضحا أن “عز” أصيب بفيروس كورونا في منتصف شهر رمضان الماضي وتعافى منه بعدها بأسبوعين.

وأوضح المصدر أن الفنان أحمد عز قام بتصوير مشهده بمسلسل الاختيار ٢ ؛ في اليوم التالي بعد تعافيه من الفيروس مباشرة.