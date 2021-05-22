تعرف على موعد تسلم اللجنة الجديدة نادي الزمالك

تقرر إجراء عملية التسليم والتسلم بين اللجنة القضائية التي كانت مكلفة بإدارة نادي الزمالك واللجنة الجديدة التي ستقود النادي الفترة القادمة غدا الأحد بمقر النادي.



وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للجنة القضائية المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الفترة الأخيرة والمكونة من اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي على ما قدمته للنادي خلال الفترة الماضية وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة.



وأعلن تشكيل لجنة جديدة تقود النادي الفترة القادمة.



وتتكون اللجنة من: حسين لبيب رئيسا ومحمد الاتربي نائبا للرئيس وطارق جبريل مديرا ماليا وهاني بيرزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.