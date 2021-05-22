ضبط مواطن يتلف الأعمدة الديكورية الجديدة بكورنيش مدينة شبين الكوم

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى ضبط مواطن قام بإتلاف عدد من الأعمدة الديكورية الجديدة بكورنيش مدينة شبين الكوم وتكسيرها وإلقاؤها في بحر شبين الكوم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداعه قسم شبين الكوم بعد تفريغ الكاميرات فور الواقعة وتحديد هويته وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال الواقعة، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات غير إيجابية وتمثل إهداراً للمال العام وذلك رغم ما يبذل من مجهودات مضنية في إعادة الرونق الحضاري والجمالي لمدينة شبين الكوم كأحد المدن العريقة على مستوى الجمهورية.



وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تشهد حالياً طفرة كبيرة لم تحدث من قبل وخاصة بقطاع تحسين البيئة والتجميل ورفع مستوى جودة الإنارة العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، فضلاً عن العمل بشتى القطاعات التنموية حتى يشعر المواطن بما يتم تنفيذه وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وناشد محافظ المنوفية جموع أبناء وأهالي محافظة المنوفية بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال التطوير والتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام.

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