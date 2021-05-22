شخصية الأهلي تحسم المواقف.. شوبير يحتفل بالصعود لـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

احتفل الإعلامي أحمد شوبير، بصعود النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بعد التعادل اليوم، مع فريق صن داونز، في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين في جنوب إفريقيا.

وغرَّد “شوبير” عبر حسابه على “تويتر”،: "‏الأهلي في نصف النهائي.. شخصية الأهلي تحسم المواقف الكبرى".

وتعادل النادي الاهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لكل منهما، في المباراة التى أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستفيد الأهلي من انتصاره على صن داونز- بمجموع نتيجة المباراتين- بنتيجة 3-1 ليصعد إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، برأسية ياسر إبراهيم، من عرضية أيمن أشرف التي لعبها من ضربة ركنية.

فيما جاء هدف تعادل صن داونز في الدقيقة 30، عن طريق رأسية موسى ليبوسا؛ بعد خطأ دفاعي من الأهلي.