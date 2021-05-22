أول تعليق من الكاف بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأفريقي لكرة القدم “ كاف” على تأهل الأهلي، إلى الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17! الأكثر على الإطلاق..عملاق".

وتعادل النادي الأهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت، منذ قليل، على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستفاد الأهلي من انتصاره بنتيجة هدفين علي صن داونز بملعب السلام ليصعد بمجموع نتيجة المباراتين 3-1 للدور نصف النهائي للبطولة.

وسجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 10 من عمر اللقاء برأسية ياسر إبراهيم من عرضية أيمن أشرف من ضربة ركنية.

بينما جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الأهلي لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

الأهلي سيواجه الفائز من مباراتي الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.