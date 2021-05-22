من خلال إعلان.. سيدة تكتشف خيانة زوجها بعد زواج 10 سنوات

لم تتخيل إحدى السيدات أن تنتهي قصة حبها مع زوجها بعد 10 سنوات بالخيانة، نظرا لإيمانها بأنها مخلصة له لأقصى درجة و كانت تثق فيه ثقة عمياء حتى اكتشفت الخدعة التي خدعها بها لسنوات.

ووفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن إحدى السيدات من رواد تيك توك، قامت بمشاركة قصة اكتشافها خيانة زوجها من خلال إعلان صحيفة بالصدفة.

وقالت السيدة إنها كانت تتعامل بثقة شديدة مع زوجها، حتى قررت ان تقرأ إحدى الصحف ذات يوم، لتكتشف أن هناك خبر أحدهم يهنئ فيه زوجها على إنجابه طفله الاول من إحداهن.

فوجئت السيدة باسم وصورة زوجها مما لا يدعى مكان للشك، فقد تأكدت أنه كان يخونها و كان متزوجا من سيدة آخرى وانجب منها طفلا و يبدو أنه كذب عليها ولم يبلغها انه متزوج منذ عشر سنوات و لديه 4 أطفال.

تفاعل رواد تيك توك مع السيدة حتى بلغت نسبة مشاهدة الفيديو الذي حكت فيه خيانة زوجها لها 200 ألف مشاهدة في أقل من ساعتين، وطالبها الكثير منهم بالحصول على تعويض عن الألم النفسي الذي تسبب فيه لها ولأبنائه منها.