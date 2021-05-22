رامي رضوان يوجه رسالة مؤثرة لـ الراحل سمير غانم

وجه الإعلامي رامي رضوان، رسالة مؤثرة للفنان الراحل سمير غانم عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر رامي رضوان صورة للفنان الراحل سمير غانم وعلق : "سنظل دائما نذكرك⁦♥️⁩" ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر امس الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.