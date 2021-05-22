وصول جريحان فلسطينيين الى مستشفي العريش العام

استقبل مستشفى العريش العام، شمال سيناء حالتين جدد من جرحى فلسطين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري مساء اليوم السبت.

وقالت المصادر الطبية، انه تم احتجاز الحالتين بعرفة العناية المركزة بالمستشفي ، وهما :عدى جبر موسى ، واحمد كامل عمار.. حيث يخضعان الي عناية طبية تحت اشراف الفريق الطبي المعالج الجرحي والمكلف من وزارة الصحة بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفي العريش العام .

وقد بلغ إجمالي عدد الجرحي الذين وصلوا الي مستشفي العريش العام ، منذ بداية تشغيل المعبر 21حالة ، وقد قرر الفريق الطبي تحويل 4منهم الي معهد ناصر لاستكمال تلقي العلاج .





