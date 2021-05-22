تغييرات بالجملة في تشكيلة الترجي لمواجهة شباب بلوزداد

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن تشكيله فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها بعد قليل، على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيدخل الترجي المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: عبد القادر بدران - خليل شمام ـ حمدي النقاز ـ أمين بن حميدة.

وسط الميدان: فوسيني كوليبالي ـ محمد علي بن رمضان ـ غيلان الشعلالي.

الهجوم: أنيس البدري ـ حمدو الهوني ـ خالد باسط.

يذكر أن لقاء الذهاب في الجزائر، انتهى لصالح شباب بلوزداد بثنائية نظيفة.