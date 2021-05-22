عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيلة الترجي لمواجهة شباب بلوزداد

صدى البلد

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن تشكيله فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر إقامتها بعد قليل، على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيدخل الترجي المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: عبد القادر بدران - خليل شمام ـ حمدي النقاز ـ أمين بن حميدة.

وسط الميدان: فوسيني كوليبالي ـ محمد علي بن رمضان ـ غيلان الشعلالي.

الهجوم: أنيس البدري ـ حمدو الهوني ـ خالد باسط.

يذكر أن لقاء الذهاب في الجزائر، انتهى لصالح شباب بلوزداد بثنائية نظيفة.

معين الشعباني الترجي التونسي شباب بلوزداد الجزائري الترجي التونسي وشباب بلوزداد دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

رجل يطلق على زوجته الرصاص وسط الشارع بـ الإسماعيلية..وشهود: هارب من حُكم

الدوري الإسباني.. كريم بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام فياريال

افرحوا بعد ما تدفنوني.. تامر حبيب يرد بقوة: حد عايز حاجة؟

بداية من غد.. صرف رواتب شهر مايو لـ60 جهة بالحكومة |تفاصيل

سيرينو يحصل علي قميص قفشة بعد الإطاحة بـ صن داونز

ثكنة عسكرية.. إسرائيل تنشر قوات خاصة في حي الشيخ جراح بالقدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

رغم الخسارة بثلاثية.. كايزر تشيفز يطيح بسيمبا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إبراهيم عبد الجواد يعلق على صعود الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لجنة الزمالك الجديدة تكشف مصير فرجاني ساسي

الأهلى في الدور قبل النهائي.. موسيماني يرفض الاحتفال بالفوز علي صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

علي عبد المقصود يكتب: للبنات.. إزاي تخسي بطريقة صحيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ