مركز التنبؤ بالفيضان يكشف عن معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل وجاءت كالتالى :

السبت:

تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 1إلى 10 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة بين 1 إلى 5مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 1 إلى 10.



الأحد:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 1 إلى 15مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 1 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 1 إلى 20 مللي.

الإثنين:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار متوسطة إلى غزيرة بين 7 إلى 30 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار متوسطة إلى غزيرة بين 7 إلى 30 مللي.

