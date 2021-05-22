نائب رئيس الزمالك يستقبل رئيس الاتحاد الكاميروني للملاحة الرياضية
استقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، نوك ماجولان رئيس الاتحاد الكاميروني للملاحة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.
والتقى نائب رئيس الزمالك، برئيس الاتحاد الكاميروني، عصر اليوم السبت، في مقر القلعة البيضاء، رفقة مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، ومنحهما درع النادي، والتقطوا بعض الصور التذكارية.
وأكد “ماجولان”، في حديثه مع المستشار هشام إبراهيم، حرصه على زيارة نادي الزمالك خلال جولته بمصر، ولقائه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لتأسيس الاتحاد الإفريقي للملاحة الرياضية، على أن يكون مقره في مصر.
وأضاف ماجولان: “رفضت زيارة أي معالم سياحية؛ لرغبتي في زيارة نادي الزمالك، الذي يمثل لي عشقا منذ طفولتي”، مؤكدًا أنه يرغب في قضاء إجازته كاملة داخل مقر القلعة البيضاء.
وكان في استقبال الوفد، الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.