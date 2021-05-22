نائب رئيس الزمالك يستقبل رئيس الاتحاد الكاميروني للملاحة الرياضية

استقبل المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك السابق، نوك ماجولان رئيس الاتحاد الكاميروني للملاحة الرياضية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.



والتقى نائب رئيس الزمالك، برئيس الاتحاد الكاميروني، عصر اليوم السبت، في مقر القلعة البيضاء، رفقة مؤنس أبو عوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، ومنحهما درع النادي، والتقطوا بعض الصور التذكارية.



وأكد “ماجولان”، في حديثه مع المستشار هشام إبراهيم، حرصه على زيارة نادي الزمالك خلال جولته بمصر، ولقائه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لتأسيس الاتحاد الإفريقي للملاحة الرياضية، على أن يكون مقره في مصر.



وأضاف ماجولان: “رفضت زيارة أي معالم سياحية؛ لرغبتي في زيارة نادي الزمالك، الذي يمثل لي عشقا منذ طفولتي”، مؤكدًا أنه يرغب في قضاء إجازته كاملة داخل مقر القلعة البيضاء.



وكان في استقبال الوفد، الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.