بداية من غد.. صرف رواتب شهر مايو لـ60 جهة بالحكومة |تفاصيل

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من غدا “الأحد” في صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية علي مستوي المحافظات سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو الخاضعين لقوانين وكوادر خاصة.



وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية، اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه؛ أن مجمل ما سيتم صرفه من رواتب سيكون موجها لأكثر من وزارة وهيئة مستقلة وتابعة علي مستوي الجمهورية.

ووفقا لقواعد صرف الرواتب الحكومية، فقد جري تقسيم مجموعات جهات الصرف علي مستوي 3 مجموعات مختلفة بحيث يتم صرف الرواتب علي مدار 5 أيام.



وأشار التقرير إلي أنه وفقا للمجموعة الأولي والتي ستبدأ صرف رواتب عامليها اعتبارا من الأحد المقبل فإنهاتشمل 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من بينها وزارات " الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، القوي العاملة، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة وشئون المصريين العاملين في الخارج، قطاع الأعمال العام، الانتاج الحربي، شئون مجلس النواب، الثقافة ، الاثار، الإسكان والمرافق، الصناعة والتجارة، السياحة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، الطيران المدني"، بخلاف الجهات التابعة علي مستوي المحافظات.

كما سيتم صرف رواتب الموظفين ببعض الجهات والهيئات المستقلة من بينها "المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، القومي لحقوق الانسان، الأعلي للصحافة، مجلس الدفاع الوطني، الامن القومي، الجهاز المركزي للمخاسبات، مجلس النواب".

وأوضح التقرير أن المجموعة الثانية اعتبارا من الإثنين التالي له وتشمل 17 وزارة وجهة مستقلة وتابعة منها وزارات " التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" والجهات التابعة لها علي مستوي المحافظات.



كما سيتم صرف رواتب بعض الجهات المستقلة من بينها القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الادارية، هيئة قضايا الدولية، هيئة الرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.



و خلال الثلاثاء المقبل سيتم صرف رواتب المجموعة الثالثة بواقع أكثر من 11 جهة ووزارة من بينها وزارات " التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الاراضي، المالية، الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضة" والجهات التابعة، بالإضافة إلي بعض الجهات والهيئات المستقلة من بينها " الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، باقي الجهات الادارية.



و خلال يومي الخميس والأربعاء من نفس الأسبوع سيتم صرف بقية رواتب الموظفين علي مستوي الجهاز الإداري .