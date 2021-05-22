سيرينو يحصل علي قميص قفشة بعد الإطاحة بـ صن داونز

حصل الأوروجواياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على قميص جديد من نجم النادي الإهلي بعد إنتهاء المباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما .

وتوجه سيرينو إلى محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الأهلي، عقب نهاية المباراة وتبادل مع سيرينو القمصان ليحصل الأخير على قميص الأهلي.

غادر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ملعب المباراة فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان تأهل الاهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب افريقي .

ورفض الجنوب إفريقي الاحتفال بالفوز امام فريقه السابق حيث كان يتولي منصب المدير الفني لهم قبل الانتقال الي النادي الاهلي.

وتعادل النادي الأهلي أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويستفيد الأهلي من انتصاره بنتيجة هدفين علي صن داونز بملعب السلام ليصعد بمجموع نتيجة المباراتين 3-1 للدور نصف النهائي للبطولة.

جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الاهلي وتصبح النتيجة هدف لكل فريق.