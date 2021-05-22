وباء كورونا يصل أعلى قمة في العالم

انتشار كورونا باعلى قمة في العالم

كشفت تقارير صحفية، أن عشرات المتسلقين والموظفين في جبل إيفرست ثبت إصابتهم بـ فيروس كورونا بعد تفشي الفيروس في أعلى قمة في العالم.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال لوكاس فورتينباخ وهو دليل خبير في التسلق من النمسا، أنه يمكن أن يكون هناك ما يزيد عن 100 حالة إصابة بفيروس كورونا في معسكر قاعدة إيفرست الجنوبية في نيبال.

جبل إيفرست



ومع ذلك، نفى المسؤولون النيباليون أن يكون هذا هو الحال، وأصروا على عدم تفشي المرض في الموقع الذي يوجد فيه حاليًا حوالي 1500 شخص، وبدلاً من ذلك ألقوا باللوم على أمراض أخرى مثل داء المرتفعات لتكذيب أخبار تفشي وباء كورونا بأعلى قمة جبلية في العالم.

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ويقول فورتينباخ وهو المرشد البارز الوحيد الذي أوقف رحلته الاستكشافية بسبب مخاوف من الفيروس، أن أحد مرشديه الأجانب وستة من أفراد شعب الشيربا النيبالي ثبتت إصابتهم بالفيروس، وقدر أن هناك "ما لا يقل عن 100 شخص، كحد أدنى" إيجابيون لـ Covid في معسكر القاعدة الجنوبية.

وأضاف قائلاً: "قد تكون الأرقام ما يقرب من 150 أو 200"، و في مكان آخر تم الإبلاغ عن أن حوالي 77 شيربا أثبتت إصابتهم بالفيروس، وفقًا لمنسق قسم الصحة المحلي أرتيمايا تامانج.