عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتشار كورونا باعلى قمة في العالم

وباء كورونا يصل أعلى قمة في العالم

جبل إيفرست
جبل إيفرست

كشفت تقارير صحفية، أن عشرات المتسلقين والموظفين في جبل إيفرست ثبت إصابتهم بـ فيروس كورونا بعد تفشي الفيروس في أعلى قمة في العالم.


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال لوكاس فورتينباخ وهو دليل خبير في التسلق من النمسا، أنه يمكن أن يكون هناك ما يزيد عن 100 حالة إصابة بفيروس كورونا في معسكر قاعدة إيفرست الجنوبية في نيبال.

جبل إيفرست


ومع ذلك، نفى المسؤولون النيباليون أن يكون هذا هو الحال، وأصروا على عدم تفشي المرض في الموقع الذي يوجد فيه حاليًا حوالي 1500 شخص، وبدلاً من ذلك ألقوا باللوم على أمراض أخرى مثل داء المرتفعات لتكذيب أخبار تفشي وباء كورونا بأعلى قمة جبلية في العالم.

اقرأ ايضا:
فيروس كورونا الهندي يثير الرعب في بريطانيا

ويقول فورتينباخ وهو المرشد البارز الوحيد الذي أوقف رحلته الاستكشافية بسبب مخاوف من الفيروس، أن أحد مرشديه الأجانب وستة من أفراد شعب الشيربا النيبالي ثبتت إصابتهم بالفيروس، وقدر أن هناك "ما لا يقل عن 100 شخص، كحد أدنى" إيجابيون لـ Covid في معسكر القاعدة الجنوبية.

 

وأضاف قائلاً: "قد تكون الأرقام ما يقرب من 150 أو 200"، و في مكان آخر تم الإبلاغ عن أن حوالي 77 شيربا أثبتت إصابتهم بالفيروس، وفقًا لمنسق قسم الصحة المحلي أرتيمايا تامانج.

وباء كورونا جبل إيفرست عشرات المتسلقين إيفرست أعلى قمة فيروس كورونا تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أمام المحكمة الاقتصادية.. دفاع مستأجري السفينة "ايفر جيفين" يخلي مسئوليته عن حادث الجنوح

زوجة علي معلول تحتفل بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

شارك في7 بطولات لكأس أمم إفريقيا.. من هو حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد ؟

محضرتش أفراح | إلهام شاهين ترد على حضورها فرح يوم وفاة سمير غانم

الخارجية: مصر تتحمل مسؤولية تثبيت وقف إطلاق النار في فلسطين

"وداعا للشعارات".. حسام الخولي يكشف أبرز كلمة سمعها من الأشقاء الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكاء موسيماني عقب تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لتثبيت وقف إطلاق النار ..وفد مصري يتوجه إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية

هل توفي سمير غانم بـ الفطر الأسود؟ .. عضو العليا للفيروسات يوضح.. فيديو

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

للصبر حدود.. تركي آل الشيخ يحذر لاعبي ألميريا الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

فيديو

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ