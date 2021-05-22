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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأوضاع في فلسطين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

بحث وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي، تلقاه، اليوم السبت، من وزيرة خارجية مملكة النرويج، إين إريكسن سوريد، آخر تطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني، فضلًا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزيرة النرويجية أشادت بالدور المصري، والجهود المصرية المُكثَّفة التي أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما جرى تبادل الرؤى بشأن التطورات على الساحة الفلسطينية، والمساعي الجارية لتثبيت التهدئة بين الجانبين، مع الاتفاق على أهمية توفير المُناخ المُلائم؛ لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة وفق المقررات الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تكرار التصعيد والمواجهات بين الجانبين.

وتطرق الاتصال- كذلك - إلى عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وجهود تقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصةً مع الدور المهم الذي تضطلع به النرويج في إطار لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

الخارجية إسرائيل سامح شكري وزير الخارجية الشعب الفلسطيني

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