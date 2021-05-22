عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتثبيت وقف إطلاق النار ..وفد مصري يتوجه إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية

صدى البلد

توجه وفد مصري  في وقت مبكر اليوم، إلى قطاع غزه للقاء الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بالقطاع .

و أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

وأفادت عدة مصادر بأن الوفدين الأمنيين سيتابعان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ترشيحاتنا

موسيماني: حققنا تأهلا مستحقا.. ونركز حاليا في السوبر الإفريقي

مدبولي يشهد توقيع عقد"العربية للتصنيع و"دي إم جي موري"لمصنع ماكينات التحكم الآلي

الرئيس السيسي يؤكد أهمية إحياء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

استمرار التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

بالزي الابيض .. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أنيمبا وبيراميدز

هكذا فعل الشناوي ولاعبو الأهلي عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا|شاهد

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالقانون ..شرطان يعفيان المواطن من الضرائب المقررة علي دخله

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

رامي رضوان ينشر صورة بـ رسالة مؤثرة لـ الراحل سمير غانم

تناول قرص كيماوي.. انتحار طالب ثانوي في ميت غمر لمروره بأزمة نفسية

أول تعليق من الكاف بعد تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

افرحوا بعد ما تدفنوني.. تامر حبيب يرد بقوة: حد عايز حاجة؟

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

رغم الخسارة بثلاثية.. كايزر تشيفز يطيح بسيمبا من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

ads

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. حق اللجوء لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ