لتثبيت وقف إطلاق النار ..وفد مصري يتوجه إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية

توجه وفد مصري في وقت مبكر اليوم، إلى قطاع غزه للقاء الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بالقطاع .

و أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

وأفادت عدة مصادر بأن الوفدين الأمنيين سيتابعان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن.



