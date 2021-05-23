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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 23-5-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

شهدت اسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه للأسبوع الثاني علي  التوالي  وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-5-2021؛ وذلك علي مستوي البنوك بمصر.


كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار في مواجهة الجنيه لنحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.


وسجل أقل  سعر لـ الدولار أمام الجنيه حوالي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف المتحد ،مصر ايران للتنمية،مصر”.


وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه لللبيع في بنوك “ قطر الوطني الاهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربيـ،الاهلي المتحد، سايب،ِ عودة، الاسكندرية، الكويت الوطني، ABC، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري،ابوظبي الاول، HSBC”


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15,63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " وفا، بلوم ، المشرق،  الامارات دبي الوطني، البركة الاسلامي،مصرف ابوظبي الاسلامي،التجاري الدوليCIB، الاهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،العربي.

اعلي سعر لـ الدولار 


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

 

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي حوالي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
 

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