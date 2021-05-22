عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

عزيـز مصـر درع العرب وقائد الشرق الاوسط وزعيم أفريقيا الرئيس عبدالفتاح السيسي فخر الأمة العربية ودرعها الحصن، نحن كـ عرب نفتخر به وبالنجاحات التي حققتها مصر في عهده على كافة المستويات المحلية والدولية والإقليمية.

تصدر الرئيس السيسي الترند العالمي بهاشتاج ‎#السيسي ينقذ أهل_غزة الذي أطلقه الشعب السعودي يأتي عرفانا بالدور البطولي لمصر ورئيسها المنقذ السيسي الله يحفظه ويطول بعمره، فخورة جدآ بأني عربية كويتية مصرية وفخورة بأن هناك قائد مصري عربي يقود العرب والمنطقة بإحترافية وذكاء دبلوماسي وسياسي جعله قائدا مميزا.

وفي كل المحافل أعرب عن سعادتي بالقفزات التي تشهدها مصر بشهادة زعماء العالم وكبرى وكالات الانباء والصحف والمحطات العالمية التي قالت : حرب ‎غزة تعيد تذكير الجميع والعالم بمن تكون ‎مصر .

لقد أدار رئيس مصر بكل حنكة وتميز واحترافية ملفات ليبيا وسوريا والبحر المتوسط وسيناء والإرهاب وفلسطين بحكمة بالغة.. وعادت "مصر" إلي واجهة الأحداث دولة قائدة ورائدة وملهمة ومنتصرة وقوية وعزيزة ولها كلمتها المسموعة و ستُتوَج هذه النجاحات والانتصارات.

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