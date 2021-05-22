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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استمرار التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

صدى البلد

استمرت التحركات المصرية لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، وذلك بعدما نجحت الجهود المصرية في إعلان وقف إطلاق النار بين غزة وتل أبيب . 

توجه وفد مصري  في وقت مبكر اليوم، إلى قطاع غزه للقاء الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بالقطاع .

و أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى بحث وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي، تلقاه، اليوم السبت، من وزيرة خارجية مملكة النرويج، إين إريكسن سوريد، آخر تطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني، فضلًا عن سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزيرة النرويجية أشادت بالدور المصري، والجهود المصرية المُكثَّفة التي أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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