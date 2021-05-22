الشوط الأول.. شباب بلوزداد يقترب من التأهل والوداد يضع قدما في نصف النهائي

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي الترجي التونسي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب على ملعب الأولمبي حمادي العقربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الترجي التونسي بالضغط المتواصل وأهدر العديد من الفرص وكان أخطرها تصدي القائم لهدف تقليص الفارق أمام بطل الجزائر .

وخسر الترجي التونسي بهدفين فى مباراة الذهاب امام شباب بلوزداد التي جمعتهما في الجزائر .

علي جانب أخر تعادل الوداد المغربي مع مولودية الجزائري سلبيا فى الشوط الأول على ملعب محمد الخامس.

واقترب الوداد المغربي من التأهل بعد التعادل الإيجابي فى مباراة الذهاب خارج أرضة.