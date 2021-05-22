المتحدث بإسم حكومة فلسطين: القاهرة هى السباقة فى حقن الدماء الفلسطينية

الحكومة الفلسطينية

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن مصر قامت بدور محوري قبل وأثناء وبعد الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل خلال الأيام الماضية، ووقف إطلاق النار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القاهرة هى السباقة فى حقن الدماء الفلسطينية، مؤكدًا أن الجميع بمصر تحرك من أجل فلسطين.



ونقل الشكر الحكومة والشعب الفلسطينى إلى مصر على الدور الكبير الذى تمت فى الفترة الأخيرة، وفى كل وقت من قبل.



وأشار إلى أن مصر قامت بإرسال مساعدات كثير لـ الفلسطينيين و قامت بفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى و المصابين.



وأوضح أن مصر قامت بعلاج الفلسطينيين فى المستشفيات المصري، مؤكدًا " ما يتم من مصر شئ ليس بجديد فى سباقة على مر التاريخ فى الوقوف بجوار الأشقاء".



