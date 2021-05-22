الشناوي: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية دائما.. والسوبر الإفريقي هدفنا

أبدى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بعد تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، في مجموع المباراتين بنتيجة 3-1، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، والتركيز حاليا منصب على التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وقال الشناوي إن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة وكانوا على قدر المسئولية، وحضروا إلى جنوب إفريقيا؛ من أجل تحقيق هدف واحد وهو الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل مواصلة الحفاظ على اللقب الإفريقي.

وأضاف أن اللاعبين سيحتفلون اليوم بالصعود، واعتبارًا من الغد سيتم غلق ملف مباراة صن داونز، والتركيز على اللقاء المقبل أمام نهضة بركان المغربي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأشار الشناوي إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين، ورغبة كبيرة من أجل الفوز بالسوبر الإفريقي، للاستمرار في إسعاد جماهير الأهلي.

وأشاد حارس مرمى الأهلي بمستوى زملائه في الفريق، موجهًا التهنئة لهم على الأداء والمستوى القوي الذي قدموه أمام صن داونز، مشيرًا إلى أن الفريق لديه بطولات مهمة في المرحلة المقبلة، وكل اللاعبين يدركون صعوبة الأمر، وهناك رغبة واضحة لدى جميع اللاعبين من أجل الفوز دائمًا.

وأكد الشناوي أن الروح العالية والأخوة بين لاعبي الأهلي ستظل سائدة، والجميع يدرك قيمة النادي جيدًا، لذلك فهم يقاتلون لتحقيق الفوز في كل المباريات.

واختتم الشناوي تصريحاته، مؤكدًا أن معدن لاعبي الأهلي يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، ولن يتوانى أي لاعب عن بذل قصارى جهده من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير.