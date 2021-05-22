محضرتش أفراح | إلهام شاهين ترد على حضورها فرح يوم وفاة سمير غانم

كشفت الفنانة الهام شاهين بعض التفاصيل الخاصة بتواجدها فى حفل زفاف عقب ساعات قليلة من حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم أمس.

وقالت الهام شاهين لـ "العربية" : لم أحضر أى أفراح سواء في مدينة الجونة أو داخل القاهرة أمس والصورة التى يتم تداولها فى الجونة كانت قبل يوم واحد فقط من وفاة سمير غانم".

وأضافت الهام شاهين: فور علمي برحيل الفنان سمير غانم قررت العودة إلى القاهرة بصحبة كل من هالة صدقى وليلى علوى لحضور جنازة الفنان الراحل خاصة أنه يعد من النجوم الكبار الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم كما أن له مكانة خاصة بالنسبة لي.

وأوضحت الهام شاهين: لا يحق لأحد أن يشكك فى علاقة الفنانين ببعضهم البعض ولا يجوز أن يتم توزيع الاتهامات دون وجه حق كما أنه لا يمكن أن يحدد أو يمتلك أحد القول إننى حزينة أم لا على فراق أحد الأصدقاء المقربين لي هو وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز والتى أتمنى أن تعود إلى منزلها ويتم شفاؤها على خير.

إلهام شاهين ويسرا ولبلبة

حرصت الفنانة يسرا ولبلبة والهام شاهين على حضور فرح أبن احد رجال الأعمال بالجونة.

وظهر الثلاثي صباحا في جنازة الفنان الراحل سمير غانم ؛ ليسافرن بعدها الي الجونة لحضور الفرح.

وأحيا النجم عمرو دياب فرح ابن أحد رجال الأعمال وذلك في الجونة بحضور كبير للفنانين والفنانات.



وكان على رأس الحاضرين النجمة يسرا والمنتج جمال العدل والراقصة جوهرة وإلهام شاهين و لبلبة ومجموعة كبيرة من الفنانين.

حرص نجوم الفن على التواجد بمسجد المشير مبكرا قبل الصلاة على الفنان الراحل سمير غانم، ومنهم الهام شاهين ولبلبة وبيومى فؤاد.

وشيع جثمان الفنان الراحل سمير غانم من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وأدت عائلة وأصدقاء الفقيد صلاة الجنازة على روحه، قبل أن يوارى الثرى بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم الفنانتان دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل.

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وشُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس -بعد ظهر امس الجمعة 21 مايو- بعدما وافته المنية أمس الخميس، عن عمر يناهز 84 عامًا.