الشوط الأول | ريال مدريد وأتليتكو مدريد يتأخران.. والليجا تتجه إلى كتيبة سيميوني

تأخر ريال مدريد أمام نظيره فياريال بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ضمن الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإسباني" لا ليجا".

هدف فياريال أحرزه بينو في الدقيقة 20 مستغلًا خطأ في الرقابة الدفاعية للاعبي الميرنجي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 81 نقطة، خلف أتلتيكو المتصدر بفارق نقطتين.

ويتواجد فياريال في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان، لحصد بطولة ينقذ بها موسمه، بعدما ودع جميع البطولات.

ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال، بالإضافة إلى تعثر أتلتيكو أمام بلد الوليد، كي يتوج بلقب الدوري الإسباني.

كما تأخر أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة نفسها

أوسكار بلانو سجل هدف التقدم لـ بلد الوليد في الدقيقة 18.