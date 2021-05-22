الخطيب يهنئ الجهاز الفني واللاعبين بعد التأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، حرص على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين عقب التأهل لنصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالفوز على صن داونز بمجموع المباراتين 3-1.

وأشاد رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي، والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية، وإصرارهم على تحقيق الهدف، مشيرًا إلى أن التأهل لنصف نهائي البطولة يعد خطوة إيجابية كبيرة نحو الحفاظ على اللقب.

وأكد محمود الخطيب ثقته الكبيرة في قدرة كافة عناصر المنظومة على استكمال المشوار في مباراتي نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية وإحراز اللقب، لإسعاد جماهير الأهلي.

