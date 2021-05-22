محافظ الإسكندرية: قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ..فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إن اليوم يعتبر عيد في محافظة الإسكندرية وهذا لان اغلاق الشواطئ دام لمدة عام ونصف واليوم تم افتتاحها مؤكدا أن إسكندرية بدون شواطئ وبحر ليس لها طعم .



واضاف محافظ الإسكندرية خلال تصريحات له علي قناه تن ، أننا بناء علي قرار رئيس الوزراء قمنا بفتح جميع الشواطئ مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لافتا أن محافظة الإسكندرية تحتوي علي 66 شاطئ .

واوضح محمد الشريف ، أن قرار فتح الشواطئ سيكون له مردود إيجابي كبير علي مستأجري الشواطئ والجميع واي احد سيخالف تطبيق الإجراءات سيتم اخذ الإجراءات الأزمة تجاه علي الفور .

وتابع محافظ الإسكندرية ، أن هناك شاطئ الآن مجاني في منطقة المندرة طولة 230 متر علي الكورنيش والدخول له يكون عن طريق البطاقة الشخصية ويحتوي الشط علي شمسية وعدد 2 كورسي مجانا لأي فرد بأسرته .