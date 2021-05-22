الأهلي في نصف النهائي.. أول تعليق من ياسر إبراهيم بعد هدفه في شباك صن داونز

عبر ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

وأشاد ياسر، بمستوى زملائه في مباراة اليوم، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني كانوا رجالًا وقدموا مباراة كبيرة أمام منافس قوي بحجم صن داونز.

وشدد مدافع الأهلي، على أن التوفيق كان حليف الفريق الذي خاض مواجهة اليوم، مؤكدًا أن الأهلي سعى للفوز وسجل هدف التقدم قبل أن يدرك المنافس التعادل الذي منح الفريق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي.

وعن تسجيله هدف الأهلي أمام صن داونز في مباراة اليوم قال: الأهم من تسجيل الأهداف هو بلوغ نصف النهائي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وتحقيق النجمة العاشرة.

واختتم ياسر إبراهيم حديثه، بالتأكيد أن الفريق أغلق صفحة دوري الأبطال مؤقتًا والاستعداد لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي، معربًا عن أمله في الفوز وإضافة بطولة جديدة إلى دولاب بطولات القلعة الحمراء.

وتمكن الأهلي من التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم من رأسية نموذجية.

وكان الأهلي سبق له الفوز في مواجهة الذهاب بنتيجة 2-0 ليتأهل لنصف النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.