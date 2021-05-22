"وداعا للشعارات".. حسام الخولي يكشف أبرز كلمة سمعها من الأشقاء الفلسطينيين

الأشقاء الفلسطينيين

قال النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب مستقبل وطن، إنه فخور بكونه مصري، وأن مشاركة فى الذهاب لـ قطاع غزة لتقديم المساعدات لـ الأشقاء، معلقًا : " مشاركتى اليوم فى الوفود الذى ذهبت لـ غزة سيظل فى ذاكرته".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن اليوم نقدم هدية للشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن هذه الهدية واجب علينا عبارة عن قافلة محملة بجميع الاحتياجات الطبية والغذائية مقدمة من الأحزاب والقوى السياسية .



ولفت إلى أن الجميع كان فى فرح شديد بما قامت به مصر ووقف إطلاق النار، وفرحة الأشقاء فى فلسطين.



وأشار إلى أنه سمع كلمة مهمة من الأشقاء فى غزة أثناء المغادرة وهي" وداعًا للشعارات" وكشف أن هذه الكلمة معبرة لـ اشياء كثيرة.



