وفد مصر يصل إلى الأراضي الفلسطينية.. ويتوجه غدًا لـ قطاع غزة

أكدت فضائية «اكسترا نيوز»، استمرار التحركات المصرية؛ لاحتواء التصعيد بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي بعد وصول الوفد المصري إلى الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد المصري المتواجد في الأراضي الفلسطينية، صباح غد الأحد، إلى قطاع غزة؛ للقاء الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بالقطاع.

كان وفدان أمنيان مصريان، وصلا أمس الجمعة، إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأ الوفد المصري بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وأبدت الفصائل الفلسطينية شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة على التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وطالب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مصر بمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ويتمسكان بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء.