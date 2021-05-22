زوجة علي معلول تحتفل بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا

احتفلت مريم زوجة علي معلول نجم الأهلي، بتأهل فريقه إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا بعد تعادله مع صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد لوكاس موريبي في إياب الدور الربع النهائي لدوري الأبطال.



ونشرت مريم عبر حسابها علي انستجرام، صورة لزوجها علي معلول واليو ديانج ومحمد الشناوي واكتفت بايموشن الأقوياء والكأس والميدالية.



وسجل الأهلي هدفه في الدقيقة 10 من عمر اللقاء برأسية ياسر إبراهيم من عرضية أيمن أشرف من ضربة ركنية.

بينما جاء هدف فريق صن داونز في الدقيقة 30 عن طريق رأسية موسى ليبوسا بعد خطأ دفاعي من الأهلي لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.



الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب.