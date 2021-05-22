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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شارك في7 بطولات لكأس أمم إفريقيا.. من هو حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد ؟

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد بعد الحكم ببطلان لائحة نادى الزمالك.
وجاء القرار الجديد بشأن اللجنة الجديدة وضم كل من

حسين لبيب  رئيسا 
محمد الاتربي نائبا 
حسين السمري مديرا تنفيذيا متطوعا
طارق جبريل مديرا ماليا
عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضى 
الأعضاء : 
حسام المندوه 
هاني بيرزي 
عمرو ادهم
حسين السيد

ويقدم لكم صدي البلد معلومات عن حسين لبيب رئيس الزمالك الجديد :

- من مواليد عام 1955
- دخل نادي الزمالك وهو في الثالثة عشرة من عمره كلاعب لكرة اليد.
- تدرب على يد كمال درويش، رئيس الزمالك الأسبق .
- حقق 21 لقباً مع فريق كرة اليد بنادي الزمالك بواقع 7 دوري و9 كأس و 5 ألقاب إفريقية.
- شارك مع منتخب مصر في 7 بطولات لكأس أمم إفريقيا.
- تولى حسين لبيب عدة مناصب أبرزها إدارى في منتخب مصر الأول وعضوية المجلس القومي للرياضة.
- شغل منصب مدير كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر بشهر يناير الماضي 2021.
 

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