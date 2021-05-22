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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

وزيرة الثقافة والفيشاوى وأشرف زكى يشاركون فى احتفالية فى حب سمير غانم

أبطال مسرحية ابو
أبطال مسرحية ابو العربى

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على حضور احتفالية فى حب سمير غانم وذلك من خلال تنظيم ابطال مسرحية “ابو العربى” كما حرص على الحضور كل من أحمد الفيشاوى وسمير صبرى وأشرف زكى. 

 

نظم أبطال مسرحية “أبو العربي” احتفالية خاصة، في حب الفنان الراحل سمير غانم؛ وذلك قبل بدء العرض المسرحي، حيث ظهر أبطال العرض وهم يحملون صورا للفنان الراحل، مؤكدين دوره الريادي في عالم المسرح، وكنوع من الاعتراف بتأثيره في عالم الكوميديا.

 

ونشر الفنان هاني رمزي، صورا من الاحتفالية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأعلن في تعليقه عليها، إهداء العرض المسرحي “أبو العربي” لروح الفنان الراحل سمير غانم، الليلة.

 

وكتب هانى رمزي: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربي، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (في حب سمير غانم)، وسنهدي العرض لروحه؛ لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".

 

كما قرر فريق عمل المسرحية، الوقوف دقيقة؛ حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم، قبل بدء عرض الليلة.

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس - بعد ظهر يوم الجمعة 21 مايو - بعدما وافته المنية يوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا.

 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

 

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالإضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد

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بداية حياة سمير غانم الفنية 

سمير غانم التحق بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة.

 

وانتقل سمير إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية، وأثناء هذا كان المخرج محمد سالم، مدير المنوعات بالتليفزيون، يعتزم تكوين فرقة يكون إنتاجها باكورة الافتتاح لإرسال التليفزيون عام 1960، وبالفعل بدأوا يضعوا الخطوط العريضة لعمل الفرقة، إلى أن تقابلا مع الفنان الضيف أحمد الذي انضم إليهما وأصبحوا ثلاثتهم أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، والتي قدمت العديد من الأعمال والاستكشات، ومنها اسكتش "كوتوموتو" الشهير الذي كان نقطة فارقة في مشواره الفني، فقد فجر طاقاته الإبداعية من خلاله.

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