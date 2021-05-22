متحدث الكهرباء يكشف الفرق بين برنامج القراءة الموحد والعدادات مسبوقة الدفع

كشف الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الفرق بين برنامج القراءة الموحد الخاص بالعدادات الكهربائية القديمة والعدادات مسبوقة الدفع.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم تقديم الإعلامية دينا عصمت والمذاع عبر قناة دى ام سي، :" برنامج القراءة الموحد يطبق علي العدادات القديمة من خلال اخذ صورة من العداد اول الشهر وآخر الشهر مما يحدد نسبة الاستهلاك ويدفع على أساسه المواطن الاستهلاك كما هو معتاد.

وأوضح متحدث الكهرباء أنه لا يوجد أي تلاعب أو غش ببرنامج القراءة الموحد.

وعن العدادات مسبوقة الدفع، أكد حمزة أنه يتم شحن العداد قبل الاستخدام ويتم الخصم من الاستهلاك وهو ما يجعل المواطن قادرا علي التحكم في الاستهلاك.