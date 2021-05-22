عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة بين العربية للتصنيع ودي إم جي موري لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج CNC

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

الأول من نوعه على مستوى القارة الأفريقية:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة بين العربية للتصنيع وشركة "دي إم جي موري" لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج CNC  

المصنع يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية
 افتتاحه رسميًا عام 2023 ويتيح كافة الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة

يرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "دي إم جي موري" الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
      ووقّع عقد الشراكة الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي إم جي موري".
  ويأتي تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلي CNC، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مسئولي الشركة.
  وعقب التوقيع، أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن السنوات الماضية شهدت تعاونا بين الشركة وعدد من الجهات، منها وزارتا النقل والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وتعددت مجالات التعاون مع الشركة مثل: الصناعات الطبية، ومشروع الطلمبات، وتطوير مصنع سيماف، لتطوير وتحديث السكك الحديدية.

  وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن عقد الشراكة، الذي تم توقيعه اليوم يأتي تتويجا لهذا التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة؛ حيث تقوم حاليا شركة "دي إم جي موري" - شركة مساهمة، بالاستثمار من خلال التعاون مع الهيئة في مصنع مُميكن بالكامل وعالي البرمجة لإنتاج معدات الخراطة والتفريز على مساحة تبلغ حوالي 60,000 م2 في نطاق مقر الهيئة العربية للتصنيع ، ويُعد أول مصنع ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال عام 2023.
         ويُتيح هذا المصنع كافة الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة، التي تشمل التشغيل الآلي المرن، والتحويل الرقمي الكامل، وتجميع التدفق المتطور، عن طريق استخدام أنظمة نقل المركبات الموجهة الآلية، ويرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة، بالإضافة لخدمات الرقمنة الصناعية للمصانع وكذلك إنشاء أكاديمية للتدريب على تلك المعدات.  
  من جانبه، قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي للشركة:  خلال الأعوام الأخيرة، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تحسّن وضع الاقتصاد المصري وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار، مشيرا إلى أن عقد الشراكة يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلي الذكي CNC، ومستلزمات الإنتاج، وذلك وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أنه بهذه الخطوة ستصبح مصر مركزا للصناعات في المنطقة الإفريقية والعربية، كما أن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة ماكينات التحكم الآلي الرقمي CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للصناعة المصرية.
     وأضاف: "لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هي الواجهة لقارة إفريقيا، فهي قارة مليئة بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكي، نسعى لنقل التكنولوجيا بشكل مفتوح وصادق وشامل، وكذا لتعزيز التحول الصناعي في هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصا مُبهرة للتعليم" . 
       ومن المقرر أن تفتتح أكاديمية "دي إم جي موري" موقعا جديدا للتدريب في المصنع الجديد؛ للمساهمة بالتعليم الألماني في تعليم الشباب المؤهلين العاملين في مصر، فضلا عن طرح دورات تدريبية على نطاق واسع في المدارس والجامعات المصرية؛ وذلك بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل الحديثة، إلى جانب المساهمة في تحديث التعليم الصناعي تحت رعاية الرئيس السيسي.
       وقال: من منطلق أن التعليم الصناعي الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادي، فإن الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، ولذا ستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي في مصنع الإنتاج الجديد.

مجلس الوزراء رئيس الوزراء الهيئة العربية للتصنيع القطاع الخاص القارة الافريقية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يبحث مع مسئولي شركة ألمانية إقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدبولي يشهد توقيع عقد"العربية للتصنيع و"دي إم جي موري"لمصنع ماكينات التحكم الآلي

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

انفو جراف| الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. تعرف عليه

الشكاوى الحكومية تنجح في حل مشكلات تراكم القمامة.. وتسرب غاز.. وتدخلات طبية

الشكاوى الحكومية تستجيب للمواطنين وتحل القضايا في المحافظات

الشكاوى الحكومية تستجيب لإنشاء كوبرى علوى أعلى السكة الحديد بالمنيا

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة الري الحديث.. الرئيس يوجه بالإسراع في معدلات التنفيذ

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

فيديوجراف.. آخر تطورات سلالة كورونا الهندية المتحورة

لبنان.. مسيرة في بعلبك رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

غزو داء السالمونيلا| أمريكا محذرة مواطنيها: لا تقربوا الدجاج

غدا.. هذه الجهات تصرف رواتب موظفيها.. أعرفها

أقل من 300 ألف جنيه..أفضل 5 سيارات SUV لـ موديلات 2021 في مصر| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القضاء الادارى:من حق كل أستاذ جامعى أمضى 10 سنوات في درجة الأستاذية الحصول على معاش نائب رئيس جامعة

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

تفاصيل الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز بعد سلبية مسحة كورونا

الصحة تعلن تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

العزاء واجب والفرح كمان.. تعليق قوى من هالة صدقى على أزمة الفنانات بسبب سمير غانم

تعرف على موعد مباراتي الأهلي والترجي فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

رامي رضوان : مسحة كورونا لـ دلال عبد العزيز سلبية .. وأخفينا عنها خبر وفاة سمير غانم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ