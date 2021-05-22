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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيلم «الشنطة»

طرح الإعلان الرسمي الخاص لفيلم «الشنطة» .. شاهد

فيلم الشنطة
فيلم الشنطة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «الشنطة»، الإعلان الرسمي الخاص بالفيلم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لطرحه في دور السينما .

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم المؤلف وأحد منتجي فيلم «الشنطة» عن سعادته بإنتهاء تصوير الفيلم، قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا إلا وأن العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة".

وتم الإنتهاء من تصوير فيلم الشنطة بمدينتي دبي والقاهرة خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والإمارات والسعودية وكافة دول العالم العربي.

فيلم «الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.

فيلم الشنطة دور السينما تامر عبدالمنعم اخبار المشاهير اخبار الفن

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