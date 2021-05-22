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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدث باسم وزارة الإسكان: مصر مستمرة في تقديم الدعم لكل الأشقاء الأفارقة

صدى البلد

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر مستمرة في تقديم الدعم لكل الأشقاء الأفارقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع سد ومحطة توليد كهرباء جيوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا، هو من أحد الأمثلة الناجحة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأوضح خطاب- في اتصال هاتفي مع قناة (إكستر نيوز) الإخبارية، مساء اليوم السبت- أن زيارة وزير الإسكان والوفد المرافق له لمتابعة مشروع السد في تنزانيا؛ تعد الرابعة، كما أنها دلالة على الاهتمام الشديد بهذا المشروع، والاطمئنان على العمالة المصرية والبرامج الزمنية التي تم وضعها، فضلا عن أهمية مدى المشروع لتنزانيا، والذي يعتبر تجربة ناجحة لنقل الخبرات المصرية إلى إفريقيا وفتح فرص عمل فيها.

ونوه بأن هذا المشروع يحافظ على البيئة، ويحمي البلاد من الفيضان، ويولد الطاقة الكهربائية بكمية كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن قدرة السد التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب، كما سيولد 2115 ميجا وات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جانبية على جانب المشروع، حيث جرى إنجاز جزء كبير منه، وهو تحويل مسار النهر على الرغم من جائحة كورونا، كما يتم تنفيذ 4 سدود أخرى بجانب السد لتحويل المسار، وكذا كباري وطرق وأنفاق داعمة للمشروع.

وزير الإسكان جائحة كورونا المجتمعات العمرانية الطاقة الكهربائية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

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