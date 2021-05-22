فطر انتهازي .. المصل واللقاح يكشف خطورة الفطر الأسود ويوضح أعراضه.. فيديو

قال الدكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود مؤكدا انه فطر انتهازي يقتنص الفرصة لاختراق الأغشية المخاطية .

واضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الفطر الأسود ليس مرضا جديدا ومتواجد في كل مكان ومنها التكييفات وينتهز فرصة انخفاض المناعة عند الإصابة بفيروس كورونا أو عند تناول أدوية مفرطة من الكورتيزون .

وأوضح الحداد ، أن هذا الفطر يخترق الجسم عن طريق الأغشية المخاطية للأنف ويقوم بعمل رائحة كريهة مصاحبة لها إفرازات سمراء وصداع شديد كما يهاجم العين والرئة وهذه الأعراض لم تظهر إلا علي حالات بسيطة جدا .

وتابع : الإصابة بمرض الفطر الأسود انتشر الفترة الماضية نتيجة الأفراط في استخدام المضادات الحيوية وأدوية الكورتيزون .