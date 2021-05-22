عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فطر انتهازي .. المصل واللقاح يكشف خطورة الفطر الأسود ويوضح أعراضه.. فيديو

الفطر الأسود
الفطر الأسود

قال  الدكتور امجد الحداد  رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود  مؤكدا انه فطر انتهازي يقتنص الفرصة لاختراق الأغشية المخاطية .

واضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الفطر الأسود ليس مرضا جديدا ومتواجد  في كل مكان ومنها التكييفات وينتهز فرصة انخفاض المناعة عند الإصابة بفيروس كورونا أو عند تناول أدوية مفرطة من الكورتيزون .

وأوضح  الحداد ، أن هذا الفطر يخترق الجسم عن طريق الأغشية المخاطية للأنف ويقوم بعمل رائحة كريهة مصاحبة لها إفرازات سمراء وصداع شديد كما  يهاجم العين والرئة وهذه الأعراض لم تظهر إلا علي حالات بسيطة جدا .

وتابع : الإصابة بمرض الفطر الأسود انتشر الفترة الماضية نتيجة الأفراط في استخدام المضادات الحيوية  وأدوية الكورتيزون .

بفيروس كورونا فيروس كورونا المضادات الحيوية الاصابة بفيروس كورونا المخاط المناعة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رسالة دكتوراه بـ إعلام القاهرة تطالب بطرح المؤسسات الصحفية للاكتتاب فى البورصة

العاشرة يا أهلي.. الأحمر الأكثر فوزاََ على الترجي في تاريخ مواجهات الفريقين

بـ نص دستة أهداف|البحرين تكتسح موريتانيا فى كأس العرب للصالات.. شاهد

حبس وغرامة 50 ألف جنيه|عقوبة الحصول على أدوية التأمين الصحي لغير المستحقين

تورتة في استقباله.. الجالية المصرية في جنوب إفريقيا تحتفل بتأهل الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صراصير.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محضرتش أفراح | إلهام شاهين تكشف حقيقة حضورها فرح يوم جنازة سمير غانم

"مجلس غرف شركات السياحة"يكشف عن شروط جديدة من السعودية لأداء الحج 2021

كيف عنونت الصحافة الجنوب أفريقية تأهل الأهلى على حساب صن داونز

جامعة القاهرة تكشف نظام امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2021.. ساعة واحدة فقط

بعد تجاوز بلوزداد.. الترجي يواجه الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

طبيب بقصر العيني يفجر مفاجأة عن الفطر الأسود .. فيديو

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للهايش والمقصف .. وصفة طبيعية للشعر الجاف

القوات المسلحة: وصول عناصر من الجيش إلى السودان للمشاركة في "حماة النيل"

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

فيديو

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتؤثر على الهواتف والكهرباء

غرامة رادعة.. قانون البناء الموحد يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة الأسانسير "فيديوجراف"

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مؤشرات البطولة

عائشة الرشيد تكتب: السيسي عزيز مصر

إبراهيم عمران يكتب: التعليم فى مصر بين التبديد والتجديد

أحمد الغنام يكتب: العروبة والجرح الغائر

دعاء عبدالقادر تكتب: نص الكوباية

نجلاء شمس تكتب: القضية المركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ