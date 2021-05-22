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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على أهداف ياسر إبراهيم الإفريقية

صدى البلد

نجح ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف الفريق في شباك صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم وانتهت بالتعادل 1-1، ليتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 3-1.

وتمكن قلب دفاع النادي الأهلي من التسجيل للمرة الثانية على التوالي في مباريات الفريق خارج ملعبه، بعد أن نجح ياسر إبراهيم في التسجيل أمام المريخ السوداني، في المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 بالخرطوم، في ختام منافسات دور مجموعات النسخة الجارية من البطولة.

ورفع ياسر إبراهيم رصيده من الأهداف الإفريقية إلى ثلاثة أهداف، بعد أن سبق له التسجيل في شباك الوداد المغربي في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

المثير أن أهداف ياسر إبراهيم الإفريقية جاءت جميعها من ضربات رأس، بعد أن سجل هدف الأهلي الثالث في مرمى الوداد، مستغلا ضربة ركنية نفذها حسين الشحات ليحولها برأسه في شباك المنافس.

وعاد ياسر إبراهيم ليستقبل عرضية محمد مجدي أفشة مسجلًا هدفًا برأسية نموذجية، ليدرك التعادل للأهلي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أمام المريخ السوداني.

وواصل ياسر إبراهيم ممارسة هوايته في مباراة اليوم أمام صن داونز، ونجح في تحويل ضربة ركنية نفذها أيمن أشرف برأسية مثالية لتعانق شباك المنافس، مسجلًا هدف التقدم بحلول الدقيقة 11 من زمن المباراة، قبل أن يدرك بطل جنوب إفريقيا التعادل في الدقيقة 30 من زمن المباراة.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بنتيجة 2-0 عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، قبل أن يكتفي بالتعادل عصر اليوم، ليتأهل إلى المربع الذهبي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 3-1.

 

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