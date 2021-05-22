الأهلي يواجه الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الترجي الرياضي بطل تونس في نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا في رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 - 19 يونيو المقبل في تونس، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 25-26 من يونيو.

وكان الأهلي تمكن من بلوغ دور نصف نهائي دوري الأبطال بعد تخطيه عقبة فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 3-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

وتمكن الترجي من الإطاحة بفريق شباب بلوزداد بطل الجزائر بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد أن فاز بلوزداد في الذهاب بهدفين دون رد، وفاز الترجي في العودة بالنتيجة ذاتها، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي منحت بطاقة التأهل لبطل تونس.