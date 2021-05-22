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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، طارق السيد مصطفى مرسي، كيميائي سلامة وصحة مهنية أول بوزارة القوى العاملة، ووائل حنفي حسين مصطفى، مسئول ملف التعاون الاقتصادي مع دول غرب ووسط وجنوب آسيا بقطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولي، من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتؤهلهم للمناصب القيادية وتمكينهم ووضعهم محل المسئولية خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، من خلال إعداد الشباب الإعداد الجيد وتأهيلهم على المستوى العلمي والعملي.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثانٍ من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للمتدربين تحت إشراف السيد نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

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وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.


وأضاف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، سبق تنفيذ برنامج تدريبي خاص لمتدربي البرنامج الرئاسي تحت إشرافه، لـ 4 من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، ضمن برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، شمل معايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات المختلفة بنطاق المحافظة.

 

وأكد أن الفريق تمكن من تنفيذ عدد من المشروعات الفردية والجماعية أثناء تواجدهم بالمحافظة، بقطاعات الصحة، والطرق، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، والسياحة.

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محافظ كفر الشيخ التنمية المحلية البرنامج الرئاسي اللواء جمال نور الدين الأكاديمية الوطنية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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